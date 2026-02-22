В 14:00 22.02.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Авангард — Амур в регулярном сезоне КХЛ.
Последний матч команд между собой: Амур — Авангард 2:6. Как сложится игра в этот раз?
- Наши эксперты подготовили прогноз на матч Авангард — Амур с предлагаемым коэффициентом для ставки
1.95.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:2.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:2.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Авангард:
- Ничья:
- Амур:
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Амур.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Знаете, чем отличается просмотр со ставкой от обычного? Каждый угловой вызывает учащённый пульс. Если хотите попробовать — вот наш проверенный рейтинг букмекеров.
Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.