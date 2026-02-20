Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков подвел итог матча против «Авангарда»(1:2 Б).

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«Выдержали натиск в первом периоде. Ключевой момент был в нашем большинстве в формате "5 на 3", если бы мы его реализовали, возможно, победили бы. Но так все равно боевая игра. Взяли очко на выезде, это неплохо.

Следил ли за матчем "Амура"? Следим, но не онлайн. У нас своя игра, на две стороны не успеешь, но лукавить не будем, следим.

Стараемся набирать очки с любым соперником, а там будет видно. Сейчас тяжелый отрезок, который можно сравнить с последним кругом в биатлоне», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 57 очками занимает 8-е место в Восточной конференции, «Авангард» с 84 баллами расположился на второй строчке в турнирной таблице.