«Авангард» на своем льду одержал победу над «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Константин Окулов globallookpress.com

Энди Андреофф вывел «Сибирь» вперед на 38-й минуте, Максим Лажуа перевел матч в овертайм на 59-й минуте.

За пять минут дополнительного времени победителя не выявили, в серии буллитов оказались успешнее омичи благодаря точным броскам Константина Окулова и Эндрю Потуральски.

«Сибирь» с 57 очками занимает 8-е место в Восточной конференции, «Авангард» с 84 баллами расположился на второй строчке в турнирной таблице.