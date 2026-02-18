«Северсталь» одержала победу над СКА (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Скоренов — нападающий «Северстали» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «Северстали» отличились Александр Скоренов на 7-й минуте и Руслан Абросимов на 30-й минуте.

В составе СКА шайбы забросили Николай Голдобин на 26-й минуте и Матвей Поляков на 59-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалась «Северсталь». Победный бросок на счету Александра Скоренова.

После этого матча «Северсталь» занимает 2-е место в таблице Запада с 76-ю очками в активе. СКА — на 7-й строчке с 65-ю баллами.