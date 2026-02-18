Защитник «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Никита Дыняк globallookpress.com

'Конечно, на меня давило то, что я давно не забивал. Однако главное — командный результат. Это важнее. Матч был уровня плей‑офф. Были и провокации со стороны соперника. Мы были к этому готовы, своих давать в обиду не собирались. Да мы и сами такое делаем. Это хоккей', — цитирует Дыняка «Матч ТВ».

«Авангард» с 82 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Ак Барс» с 77 баллами находится на третьей строчке.