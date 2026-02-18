Защитник «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

'Конечно, на меня давило то, что я давно не забивал.  Однако главное — командный результат.  Это важнее.  Матч был уровня плей‑офф.  Были и провокации со стороны соперника.  Мы были к этому готовы, своих давать в обиду не собирались.  Да мы и сами такое делаем.  Это хоккей', — цитирует Дыняка «Матч ТВ».

«Авангард» с 82 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Ак Барс» с 77 баллами находится на третьей строчке.