Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (2:1 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский globallookpress.com

«Важные два очка, перед игрой ребята всё прекрасно понимали, какая цена у этого матча. Я считаю, хорошую игру провели, немного не повезло в конце, пропустили.

Сломало ли удаление Лихачева игру без шайбы? Да, всё верно. Контролировать контролировали, а оно так всегда получается потом — игра переворачивается. Одна команда на подъёме, другая — нет«, — приводит слова Андриевского "Чемпионат".

«Амур» с 49 очками занимает 9-е место в Восточной конференции.