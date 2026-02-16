Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ признал свою ответственность за поражение в домашнем матче против «Амура» со счетом 0:3.

Олег Браташ globallookpress.com

«Мне было стыдно за команду сегодня. Это значит, что я не справился, не подготовил игроков к важной игре. Ответственность беру на себя. Мы каждый день думаем о том, что делать дальше. Все, что в наших силах, мы делаем. Но на льду я не вижу лидеров», — сказал Браташ пресс-службе КХЛ.

На данный момент «Адмирал» с 38 очками после 55 матчей занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции. Следующий поединок команда проведет 20 февраля на выезде против «Автомобилиста».