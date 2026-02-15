В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в родных стенах переиграл минское «Динамо» со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Иван Морозов, Дмитрий Вишневский, Михаил Мальцев и Павел Порядин. За минчан шайбы смогли забросить Виталий Пинчук, Сэм Анас и Ксавье Уэлле.

«Спартак» с 64 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» (73) — третье.

В параллельной игре московское «Динамо» на выезде победило нижегородское «Торпедо» с результатом 4:2.

Дубль Дилана Сикьюры и голы Егора Римашевского и Семена Дер-Аргунчинцева принесли победу москвичам. За хозяев же забили Амир Гараев и Василий Атанасов.

Динамовцы с 66 очками занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Торпедо» (70) — пятое.