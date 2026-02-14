В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» уступил ярославскому «Локомотиву» в овертайме со счетом 1:2.

Артур Каюмов globallookpress.com

Первый гол на 13-й минуте забил нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз. На 23-й минуте Даниил Сероух из «Сочи» сравнял счет, что привело к овертайму. Победную шайбу в дополнительное время забросил Артур Каюмов из «Локомотива».

В текущем сезоне «Сочи» сыграл 54 матча и набрал 40 очков, занимая 10-е место на Западе. «Локомотив» после 57 матчей лидирует в Западной конференции с 79 очками.