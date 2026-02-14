Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Барыса» (3:5).

Павел Десятков globallookpress.com

«Соперник выглядел свежее ногами, из‑за чего было много удалений. Они сломали нам игру сегодня.

Мы просто выходим и играем каждую игру, готовимся к каждому сопернику. Какие‑то игры лучше получаются, какие‑то хуже. Сегодня у нас игра не получилась», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Барыс» сыграл 57 матчей и набрал 44 очка, занимая 10-ю позицию в Восточной конференции. «Лада», имея 39 очков после 57 игр, находится на той же строчке в Западной конференции.