В Милане продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир. На стадионе «Арена Санта-Джулия» сборная Швейцарии одержала уверенную победу над командой Франции со счетом 4:0.

Тимо Майер globallookpress.com

Уже на 55-й секунде первого периода швейцарский хоккеист Дамьен Риа открыл счет в матче. Спустя четыре минуты Янис Мозер увеличил преимущество своей команды до двух шайб. В середине третьего периода Тимо Майер довел счет до разгромного — 3:0. А в концовке игры он же оформил дубль, установив окончательный результат — 4:0 в пользу Швейцарии.

13 февраля сборная Швейцарии встретится с командой Канады, а сборная Франции — с командой Чехии. Оба матча пройдут в рамках мужского олимпийского хоккейного турнира.