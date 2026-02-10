Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над «Северсталью» (7:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Было хорошее начало. Потом мы чуть подрасслабились и сразу получили. Второй период хороший. И концовка третьего немножко не порадовала. Такие игры нужно чуть‑чуть доигрывать поспокойнее. Все‑таки игра в последние пять минут перевернулась. Очень много бывает в истории моментов, когда такие игры могут быть проигранными.

Игра в третьем периоде? Я думаю, тут дело в нашей концентрации. Играем дома же. В первом периоде там игрок не добежал на возврате, потом удаление получили в чужой зоне. Это такие моменты, после которых инициатива сразу переходит к сопернику», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане с 71 баллом занимают второе место в Западной конференции.