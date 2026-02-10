Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над «Северсталью» (7:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Было хорошее начало.  Потом мы чуть подрасслабились и сразу получили.  Второй период хороший.  И концовка третьего немножко не порадовала.  Такие игры нужно чуть‑чуть доигрывать поспокойнее.  Все‑таки игра в последние пять минут перевернулась.  Очень много бывает в истории моментов, когда такие игры могут быть проигранными.

Игра в третьем периоде?  Я думаю, тут дело в нашей концентрации.  Играем дома же.  В первом периоде там игрок не добежал на возврате, потом удаление получили в чужой зоне.  Это такие моменты, после которых инициатива сразу переходит к сопернику», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане с 71 баллом занимают второе место в Западной конференции.