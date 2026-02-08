Появились новые подробности соглашения, которое российский нападающий Артемий Панарин заключил после перехода в «Лос-Анджелес».

Артемий Панарин globallookpress.com

Ранее сообщалось, что хоккеист продлил контракт с «Кингз» на два сезона с общей суммой 22 млн долларов. По данным PuckPedia, основная часть выплат предусмотрена в виде подписных бонусов — всего 20 млн долларов: 11 млн за сезон-2026/27 и 9 млн за сезон-2027/28. При этом базовый оклад форварда составит по 1 млн долларов за каждый из двух лет.

Как правило, подписные бонусы в НХЛ выплачиваются летом и обеспечивают игроку финансовую защиту на случай локаута — в ситуации Панарина под риск попадает лишь 2 млн долларов основной зарплаты. Кэп-хит контракта равен 11 млн долларов, что составляет около 10,6% от текущего потолка зарплат в лиге.

Летом 2028 года, когда Панарину исполнится 36 лет, он сможет выйти на рынок неограниченно свободных агентов. Кроме того, соглашение предусматривает полный запрет на обмен без согласия игрока на протяжении всего срока действия контракта.