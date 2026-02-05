Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итог матча против СКА(1:3).

«Начало было за соперником. Во втором периоде мы выровняли игру, создали несколько моментов, сравняли счет. Третий период шел уже до заброшенной шайбы, но эту шайбу забросил соперник.

Окунев? У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого звена. По той нумерации, как вы это представляете. Это раз. Тот факт, что он играет… Он только приехал к нам, играет с листа. Ему еще очень тяжело. Навыки у него хорошие», — приводит слова Козырева «Матч ТВ».

СКА с 58 очками в активе занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» (70) — вторая.