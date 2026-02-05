Легендарный российский хоккеист Вячеслав Фетисов уверен, что переход нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс» пойдет ему только на пользу.

Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов globallookpress.com

«Давно было понятно, что "Рейнджерс" будут перестраиваться и пытаться обменять выгодно свою мегазвезду — у команды худший сезон.  Артемию хочется пожелать удачи в новом клубе!  Какие перспективы у Панарина в "Лос-Анджелесе"?  Доказать всем, что кто-то был неправ — это мужская история.  Такие обмены просто так не происходят.  Пригласили лидера, который поможет команде добиться максимального результата.  Артемий звездил все это время на Бродвее, теперь будет в Голливуде.  В этом смысле даже достаточно стимула.

Для любого спортсмена переход в другую команду — возможность проявить себя и добиться нужного результата.  Этот обмен был делом времени.  Обычно такие сделки проводят с обоюдной выгодной.  Наверняка, было несколько команд, которые претендовали на Артемия», — сказал Фетисов «СЭ».

В этом сезоне 34-летний игрок провал 52 матча в регулярке НХЛ и набрал в них 57 (19+38) очков.  За «Рейнджерс» Панарин играл с 2019 года.