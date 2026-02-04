«Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз» — главные претенденты на российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.  Сам хоккеист и его агент Пол Теофанус предпочитают «Флориду», но сделка пока не может быть завершена из-за ограничений потолка зарплат.

Артемий Панарин
Артемий Панарин globallookpress.com

Если «Пантерз» не смогут договориться, «Вашингтон» станет наиболее вероятным вариантом.  «Кэпиталз» активно работают над подписанием Панарина.  Для стороны игрока важно получить предварительное соглашение о продлении контракта на сумму до 50 миллионов долларов на срок от 3 до 6 лет.

«Рейнджерс» планируют обменять 34-летнего Панарина до закрытия трансферного окна, которое продлится до конца Олимпиады-2026.  Текущий контракт хоккеиста с клубом рассчитан до лета 2026 года и не может быть продлен.  Панарин играет за «Рейнджерс» с 2019 года.