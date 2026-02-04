«Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз» — главные претенденты на российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман. Сам хоккеист и его агент Пол Теофанус предпочитают «Флориду», но сделка пока не может быть завершена из-за ограничений потолка зарплат.

Артемий Панарин globallookpress.com

Если «Пантерз» не смогут договориться, «Вашингтон» станет наиболее вероятным вариантом. «Кэпиталз» активно работают над подписанием Панарина. Для стороны игрока важно получить предварительное соглашение о продлении контракта на сумму до 50 миллионов долларов на срок от 3 до 6 лет.

«Рейнджерс» планируют обменять 34-летнего Панарина до закрытия трансферного окна, которое продлится до конца Олимпиады-2026. Текущий контракт хоккеиста с клубом рассчитан до лета 2026 года и не может быть продлен. Панарин играет за «Рейнджерс» с 2019 года.