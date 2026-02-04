Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Гришин globallookpress.com

«Победить всегда важно, в любой ситуации. Но после двух поражений особенно. Ребята молодцы, нам нужно было победить, мы этого добились. Начали медленнее противника, у них было преимущество, мы долго втягивались. Первый гол дал нам импульс, мы стали играть лучше. В перерыве внесли коррективы, кое‑какие нюансы подправили. Получилось удачно, потому что сразу захватили преимущество и забили удачные голы. Третий период сыграли по заданию, старались не нарушать правила. Ребята молодцы, хорошо отыграли в обороне. Наверное, воздалось за игру в Уфе. Это как в жизни: где‑то что‑то убывает, где‑то, как сегодня, прибывает», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

«Нефтехимик» с 59 очками занимает пятое место в Восточной конференции.