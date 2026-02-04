Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Победить всегда важно, в любой ситуации.  Но после двух поражений особенно.  Ребята молодцы, нам нужно было победить, мы этого добились.  Начали медленнее противника, у них было преимущество, мы долго втягивались.  Первый гол дал нам импульс, мы стали играть лучше.  В перерыве внесли коррективы, кое‑какие нюансы подправили.  Получилось удачно, потому что сразу захватили преимущество и забили удачные голы.  Третий период сыграли по заданию, старались не нарушать правила.  Ребята молодцы, хорошо отыграли в обороне.  Наверное, воздалось за игру в Уфе.  Это как в жизни: где‑то что‑то убывает, где‑то, как сегодня, прибывает», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

«Нефтехимик» с 59 очками занимает пятое место в Восточной конференции.