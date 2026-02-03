40-летний форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».

Александр Овечкин globallookpress.com

Хозяева победили со счетом 4:1. Ассист в эпизоде с шайбой Энтони Бовиллье стал для Овечкина 1670-м результативным баллом в составе «Кэпиталз».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, благодаря этому достижению российский нападающий превзошёл Уэйна Гретцки по количеству очков, набранных за один клуб. Канадская легенда за карьеру в «Эдмонтон Ойлерз» записал на свой счёт 1669 баллов. Овечкин вышел на чистое пятое место в истории лиги по этому показателю.

Рекорд по очкам за один клуб по-прежнему принадлежит Горди Хоу (1809 — «Детройт Ред Уингз»).