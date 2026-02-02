Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:5).

Андрей Козырев — главный тренер «Северстали» globallookpress.com

«Во втором периоде могли зацепиться за матч, который упустили в самом начале. Но, увы, не смогли реализовать моменты, которые мы создавали.

Реализация моментов решает. "Спартак" реализует моменты лучше, чем мы», — передает слова Козырева «Матч ТВ».

«Северсталь» располагается на 2-й позиции в таблице Запада с 70-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет против СКА 5-го февраля.