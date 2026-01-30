Сумеет ли «Динамо» подтянуться к лидерам Запада?

В пятницу, 30 января, московское «Динамо» примет череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Больше «Северсталь» владела шайбой, но разящие атаки «Динамо» позволили хозяевам в счете оторваться по итогам первого периода.

19' Мощный бросок Классона от синей линии «Северстали», шайба мимо створа ворот пролетела.

18' Не прошла обостряющая передача Галимова в атаке «Динамо» 3 в 1.

17' Позиционная атака «Северстали», но на позицию для броска не позволяют выйти защищающиеся хоккеисты «Динамо».

16' Увереннее стали действовать динамовцы, получается у хозяев разрушать атаки «Северстали».

15' Встрепенулись хоккеисты «Северстали» после пропущенных шайб и ринулись в атаку.

14' Гоол! 2:0. Перехватил шайбу в средней зоне Егор Римашевский и ворвавшись в зону атаки «Динамо» нанес бросок из под защитника «Северстали», не смог среагировать вратарь гостей Скотников.

13' Гоол! 1:0. Артём Швец-Роговой в одно касание переиграл вратаря «Северстали» Всеволода Скотникова с близкого расстояния, после классной передачи из-за ворот Макса Комтуа.

12' Быстрая атака «Северстали» закончилась броском Калдиса, шайба над перекладиной пролетела.

11' Включаются в прессинг игроки «Северстали» при потере шайбы.

10' Аймурзин хлёстко бросал с центра зоны атаки «Северстали», шайба в считанных сантиметрах от штанги ворот «Динамо» пролетела.

09' Позиционная атака «Динамо», внимательно в обороне действуют хоккеисты «Северстали».

08' Бросок Ивана Окунева с неудобной стороны клюшки в створ ворот «Динамо», вратарь Моторыгин игру на паузу поставил.

07' Больше владеет шайбой «Северсталь», «Динамо» за счет быстрых атак играет.

06' В полных составах играют команды.

05' Бросок Калдиса с дальней дистанции в створ ворот «Динамо», вратарь хозяев Максим Моторыгин шайбу поймал.

04' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за подножку удален Ансель Галимов.

04' Удаление у «Северстали», На 2 минуты за задержку соперника удален Тимофей Давыдов.

04' Нападающий «Северстали» Абросимов навязал борьбу защитнику «Динамо» Пыленкову, вынудив последнего совершить проброс.

03' Завязывается борьба за инициативу, команды стремятся в атаку при первой возможности.

02' Позиционная атака «Северстали» не привела к угрозам ворот «Динамо»

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Динамо».

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» в Москве, вмещающей 11 500 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Сергей Морозов и Иван Фатеев из Московской области.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Динамо» Телеграм ХК «Динамо»

«Динамо»: Подсуха, Моторыгин; Классон, Адамчук, Пыленков, Паталаха, Ожиганов, Сергеев, Шараканов; Комтуа, Ильенко, Галимов, Швец-Роговой, Дер-Аргучинцев, Артемьев, Кудрявцев, Римашевский, Сикьюра, Уил, Гусев, Мамин.

Стартовый состав «Северстали» Телеграм ХК «Северсталь»

«Северсталь»: Шостак, Скотников; Грудинин, Буренов, Калдис, Ващенко, Камалов, Грегуар, Давыдов; Иванцов, Скоренов, Абросимов, Лишка, Танков, Квочко, Аймурзин, Подшивалов, Окунев, Думбадзе, Чефанов, Чебыкин, Ильин.

«Динамо»

С 60 очками после 51 матча, «Динамо» Москва съехало на 6-ю позицию Западной конференции, по дополнительным показателям уступив 5-ю строчку ЦСКА. Два матча из трех недавних «Динамо» Москва провело против «Лады». На гостевом катке бело-голубые допустили неудачу (1:2), но взяли реванш в родных стенах (3:1). Последнюю встречу команда Вячеслава Козлова провела на домашней арене против ЦСКА. В очередной битве за столицу динамовцы понесли потери (2:4).

На протяжении последнего месяца «Динамо» Москва теряет контроль над ситуацией более очевидно, чем это было ранее. Команда испытывает системные проблемы и сдает позиции в конкурентной среде. В двенадцати предыдущих встречах коллектив Вячеслава Козлова зафиксировал только три победы, тогда как в трех встречах из недавних четырех результативность бело-голубых не пробивала отметку в 2 заброшенные шайбы. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Кирилл Готовец.

«Северсталь»

В 51 игре «Северсталь» заработала 68 очков, закрепившись на 2-м месте Западной конференции. От 1-го «Локомотива» череповчан отделяет 1 турнирный балл. В предыдущей встрече на льду «Динамо» Москва — 19 января — «Северсталь» потерпела поражение в серии буллитов (4:5, бул.). В ходе следующих гостевых матчей команда Андрея Козырева взяла верх над «Сочи» (5:4, от), уступила ЦСКА (2:4) и переиграла «Торпедо» (3:2, от).

«Северсталь» остается в числе претендентов на победу в Западной конференции, но последние игровые дни проводит неоднозначно. Испытывая трудности в защите, команда Андрея Козырева одержала три победы при трех поражениях в шести недавних встречах. В шести матчах из восьми предыдущих «Северсталь» пропускала 4 шайбы и более. Не помогут команде в отчетной встрече: Данил Веряев, Артем Жуков и Александр Самойлов.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели сыграть 3 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Во всех 3 встречах победа оставалась за хоккеистами «Динамо» (0:3, 0:1 ОТ и 5:4 Б).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 35 матчей. В 17 играх победило «Динамо» в основное время, в 6 «Северсталь». В овертаймах все 4 победы остались за «Динамо». В серии буллитов команды праздновали успех по 4 раза каждая.

