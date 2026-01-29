«Северсталь» справится с очередным выездом в столицу?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.01

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ВТБ-Арене» 30 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Динамо» Москва

Турнирное положение: С 60 очками после 51 матча, «Динамо» Москва съехало на 6-ю позицию Западной конференции, по дополнительным показателям уступив 5-ю строчку ЦСКА.

Последние матчи: Два матча из трех недавних «Динамо» Москва провело против «Лады». На гостевом катке бело-голубые допустили неудачу (1:2), но взяли реванш в родных стенах (3:1).

Последнюю встречу команда Вячеслава Козлова провела на домашней арене против ЦСКА. В очередной битве за столицу динамовцы понесли потери (2:4).

Не сыграют: Кирилл Готовец.

Состояние команды: На протяжении последнего месяца «Динамо» Москва теряет контроль над ситуацией более очевидно, чем это было ранее. Команда испытывает системные проблемы и сдает позиции в конкурентной среде.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В двенадцати предыдущих встречах коллектив Вячеслава Козлова зафиксировал только три победы, тогда как в трех встречах из недавних четырех результативность бело-голубых не пробивала отметку в 2 заброшенные шайбы.

«Северсталь»

Турнирное положение: В 51 игре «Северсталь» заработала 68 очков, закрепившись на 2-м месте Западной конференции. От 1-го «Локомотива» череповчан отделяет 1 турнирный балл.

Последние матчи: В предыдущей встрече на льду «Динамо» Москва — 19 января — «Северсталь» потерпела поражение в серии буллитов (4:5, бул.).

В ходе следующих гостевых матчей команда Андрея Козырева взяла верх над «Сочи» (5:4, от), уступила ЦСКА (2:4) и переиграла «Торпедо» (3:2, от).

Не сыграют: Данил Веряев, Артем Жуков, Александр Самойлов.

Состояние команды: «Северсталь» остается в числе претендентов на победу в Западной конференции, но последние игровые дни проводит неоднозначно.

Испытывая трудности в защите, команда Андрея Козырева одержала три победы при трех поражениях в шести недавних встречах. В шести матчах из восьми предыдущих «Северсталь» пропускала 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва победило в 3 последних личных встречах

В 2 последних личных встречах команды играли вничью в основное время

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.28, победа «Северстали» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Северсталь» готовится к очередному матчу в столице не в лучших кондициях, но «Динамо» испытывает более широкий ряд проблем, в том числе кадровых и организованных — способных определить разницу в пользу соперника из серии лидеров.

2.01 «Северсталь» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Динамо Москва — Северсталь принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: «Северсталь» победит в матче за 2.01.

Прогноз: Даже в состоянии команды на спаде «Северсталь» не отказывается от основ, предполагающих высокую результативность при агрессии в зоне атаки. В матче против нестабильного столичного коллектива череповчане вновь попытаются выйти на подобный показатель голов.

1.85 Индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Динамо Москва — Северсталь принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 за 1.85.