Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об уверенной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (3:1).

Боб Хартли — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Хорошая победа. Особенно отмечу третий период, в первых двух отрезках игры мы имели неплохие моменты, но сами создавали себе проблемы. Мельничук выручил, хорошую игру провел. Рад за Николаева, который забил первый гол в сезоне. Он полностью отдает себя на играх и тренировках ради команды.

Важно быть первым если не во всей лиге, то в своей конференции? Играем каждую игру на победу. Заняв первое место, мы получим преимущество домашнего льда на первые раунды. Это важно, но самое главное для нас — быть полностью готовыми в плей‑офф в плане игры. А первое место было бы бонусом.

Почему матч пропустил Березкин? Ротация состава. Дали перерыв Березкину, у нас есть здоровые нападающие, поэтому дали Алексееву сыграть в другом сочетании, которым они выступали еще в молодежке. Хорошо провели встречу, но изменения в составе еще будут. Может, не каждому игроку дадим отдых. Говорим с ребятами, ветеранами, все хотят играть. При этом практическую каждую игру будут изменения в составе», — передает слова Хартли «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 71-м очком в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Сочи» 1-го февраля.