Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об уверенной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (3:1).

Боб Хартли — главный тренер «Локомотива»
Боб Хартли — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Хорошая победа.  Особенно отмечу третий период, в первых двух отрезках игры мы имели неплохие моменты, но сами создавали себе проблемы.  Мельничук выручил, хорошую игру провел.  Рад за Николаева, который забил первый гол в сезоне.  Он полностью отдает себя на играх и тренировках ради команды.

Важно быть первым если не во всей лиге, то в своей конференции?  Играем каждую игру на победу.  Заняв первое место, мы получим преимущество домашнего льда на первые раунды.  Это важно, но самое главное для нас — быть полностью готовыми в плей‑офф в плане игры.  А первое место было бы бонусом.

Почему матч пропустил Березкин?  Ротация состава.  Дали перерыв Березкину, у нас есть здоровые нападающие, поэтому дали Алексееву сыграть в другом сочетании, которым они выступали еще в молодежке.  Хорошо провели встречу, но изменения в составе еще будут.  Может, не каждому игроку дадим отдых.  Говорим с ребятами, ветеранами, все хотят играть.  При этом практическую каждую игру будут изменения в составе», — передает слова Хартли «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 71-м очком в активе.  В следующем поединке команда сыграет против «Сочи» 1-го февраля.