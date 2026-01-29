В Хабаровске прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Амур» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 5:2.

Хоккейный клуб «Амур» globallookpress.com

Голами в составе победителей отметились Алекс Гальченюк, Никита Евсеев, Артем Шварев, Алекс Бродхерст и Евгений Свечников. У проигравших шайбы забросили Джесси Блэкер и Александр Шаров.

Эта встреча стала для «Амура» ответным поединком за поражение от «Автомобилиста» в Екатеринбурге, где екатеринбургская команда выиграла с результатом 4:2.

Победа позволила «Амуру» прервать серию из девяти поражений. В ближайшем матче хабаровская команда сыграет против «Барыса», а «Автомобилист» встретится с «Адмиралом».