Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 919-й заброшенной шайбой за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Александр Овечкин globallookpress.com

40-летний российский форвард забил гол на 43-й минуте выездной встречи против «Сиэтл Кракен», поразив ворота соперника при игре в большинстве и открыв счёт для своей команды.

В нынешнем чемпионате Овечкин провёл 54 матча, в которых набрал 45 очков (22 гола и 23 передачи). Всего за карьеру в лиге российский нападающий сыграл 1545 встреч, отметившись 919 голами и 749 результативными передачами.