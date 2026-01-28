Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:2).

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«В целом парни молодчики. Провели хороший матч. Допускали, скажем так, определённые нюансы, которые давали импульсы такой опытной команде, как "Динамо". Но если в целом рассматривать игру, то всё заслуженно.

Как сделать так, чтобы ЦСКА в целом забивал больше? Приучаем парней, что всё в игре важно. Фокусируясь на том, кто забивает голы и как, ты только энергию потеряешь. Наша философия такая: я делаю то, во что верю.

В концовке матча защитники Рой и Нестеров отыграли всё меньшинство? Можно тут много рассказывать историй. Но доверие нужно заслужить. Нужно забрать. Скажем так, это хороший шанс и мотивация для остальных ребят», — передает слова Никитина Чемпионат.

После этого матча ЦСКА располагается на 5-й позиции Запада с 60-ю очками в активе. В следующем поединке московские армейцы сыграют против СКА 1-го февраля.