Экс-тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал увольнение помощников тренера СКА Владимира Филатова и Максима Семёнова в связи с неудовлетворительными результатами.

Владимир Филатов и Кирилл Семенов globallookpress.com

«Я думаю, что это жест общественного мнения. Наверняка в Санкт-Петербурге не в восторге ни от содержания игры, ни от результата, ни от места, которое занимает команда. Поэтому, я думаю, что это не по факту их работы, а потому что меры должны быть приняты. Не думаю, что это исправит ситуацию», — cказал Плющева LiveResult.ru.

СКА с 53 очками занимает восьмое место в Западной конференции.