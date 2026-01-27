Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский высказался об интересе других клубов к форварду команды Даниле Квартальнову.

Данила Квартальнов globallookpress.com

«С удивлением узнали, что минское "Динамо" планировало перед дедлайном подписать нашего форварда Данилу Квартальнова. В наш клуб с этой темой не обращались ни представитель игрока, ни тем более Дмитрий Вячеславович Квартальнов, ни менеджмент "Динамо". Так что мы не понимаем, с чем связаны эти разговоры», — цитирует Марчинского «Матч ТВ».

Ранее генменеджер минского «Динамо» Олег Антоненко резко раскритиковал главного тренера команды Дмитрия Квартальнова за желание подписать форварда нижнекамцев, который также является племянником рулевого «зубров».