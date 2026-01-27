Петербургский СКА объявил о том, что тренерский штаб пополнил знаменитый в прошлом защитник Борис Миронов.

Борис Миронов globallookpress.com

Миронов является воспитанником ЦСКА, в основе команды дебютировал в 1988 году. С 1993 года выступал в НХЛ за «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За 11 сезонов в НХЛ провёл 741 матч и набрал 323 (81+242) очка.

В 2006 году выступал за «Витязь». В 2010 году объявил о завершении карьеры. Через пять лет начал тренерскую карьеру в «Красной Армии», дальше работал в фарм-клубе ЦСКА, «Звезде», «Нефтехимике», «Спартаке», «Тракторе», «Ладе», которую покинул в 2025 году сразу после назначения главным тренером.