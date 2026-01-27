Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли подвел итог матча против СКА (3:1).

Боб Хартли
Боб Хартли globallookpress.com

«Хорошая выездная победа.  Горжусь командой, это именно командная победа.  Все четыре звена дали хорошую игру.  Важно, что повели в счете в начале игры.

Отыграли ровно все три периода.  Хорошо работали в борьбе, в единоборствах.  Каждый проявил себя с хорошей стороны.  Хорошая командная дисциплина, ни одного удаление.  Исаев выручал, когда нужно», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» с 69 очками закрепились на первом месте в Западной конференции, СКА с 53 очками по-прежнему на восьмой строчке.