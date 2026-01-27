Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли подвел итог матча против СКА (3:1).

Боб Хартли globallookpress.com

«Хорошая выездная победа. Горжусь командой, это именно командная победа. Все четыре звена дали хорошую игру. Важно, что повели в счете в начале игры.

Отыграли ровно все три периода. Хорошо работали в борьбе, в единоборствах. Каждый проявил себя с хорошей стороны. Хорошая командная дисциплина, ни одного удаление. Исаев выручал, когда нужно», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» с 69 очками закрепились на первом месте в Западной конференции, СКА с 53 очками по-прежнему на восьмой строчке.