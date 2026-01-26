В понедельник, 26 января, омский «Авангард» примет владивостокский «Адмирал» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

08' Окулов бросал с близкого расстояния в створ ворот «Адмирала», поймал шайбу вратарь Кульбаков.

07' Атака «Авангарда» угодила в положение «вне игры».

06' Встрепенулись игроки «Адмирала» после пропущенной шайбы и устремились в атаку.

05' Гооол! 1:0. Маклауд сделал передачу на пятак у ворот «Адмирала», Эндрю Потуральски в упор пробил вратаря гостей Кульбакова.

04' Степан Старков оказался с глузу на глаз с вратарем «Авангарда», но переиграть Андрея Мишурова не сумел.

04' Позиционная атака «Авангарда», от обороны действуют хоккеисты «Адмирала».

03' Михаил Гуляев зарядил от синей линии «Адмирала», парировал шайбу вратарь гостей Кульбаков.

02' В высоком темпе начинается игра, команды стремятся в атаку.

01' Активное начало от «Авангарда», не без труда отбиваются гости во главе с вратарем Иваном Кульбаковым.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Авангарда».

16:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:20 Матч пройдет на «Джи-Драйв-Арене» в Омске, вмещающей 12 011 зрителей.

16:10 Главными судьями матча будут Виктор Бирин и Алексей Светилов из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Авангарда» Телеграм ХК «Авангард»

«Авангард»: Мишуров, Серебряков; Войнов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Гуляев, Блажиевский; Маклауд, Фьоре, Игумнов, Окулов, Потуральски, Котляревский, Якупов, Мартынов, Прохоркин, Пономарёв, Рашевский.

Стартовый состав «Адмирала» Телеграм ХК «Адмирал»

«Адмирал»: Цыба, Кульбаков; Кудашов, Педан, Ручкин, Солянников, Шулак, Грман, Ефремов; Завгородний, Старков, Шэн, Старков, Брюквин, Усманов, Шестаков, Чезганов, Булавчук, Основин, Тимашов, Сошников.

«Авангард»

После 47 матчей «Авангард» находится на 3-м месте Восточной конференции с 67 очками в активе. На 2 турнирных балла омичи отстают от 2-го «Ак Барса». Последние соревновательные дни «Авангард» провел за пределами родной арены. Так, гостевая серия омичей стартовала с победы над «Трактором» (5:2). За разгромом челябинцев последовал яркий перфоманс на льду «Салавата Юлаева» (5:2). В более скромном ключе команда Ги Буше переиграла «Автомобилист» (2:1, от).

«Авангард» в целом проводит ровный сезон в лидерском кругу конференции, чувствуя безопасность с точки зрения выпадения за топ-3. В восьми предыдущих матчах команда Ги Буше одержала шесть побед, при этом в четырех недавних играх омичи, обладающие самой крепкой на Востоке защитой, не пропустили больше 2 голов. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Александр Волков.

«Адмирал»

С 34 очками после 47 матчей, «Адмирал» приткнулся к 11-й строке Востока, на 11 турнирных пунктов отставая от клубов верхней восьмерки. Накануне «Адмирал» завершил короткую домашнюю серию, которая началась с поражения от «Металлурга» Мг (4:8). За яркой встречей с 12 голами последовали два матча против «Ак Барса». В обоих случаях команда Олега Браташа понесла потери (2:5, 1:4). На старте нового гостевого цикла приморцы уступили «Трактору» (1:3).

«Адмирал» вошел в широкий кризис, выбраться из которого в остатке сезона и каким-то чудом пролезть в зону плей-офф у него не получится. Перед выездом в Омск команда, сменившая по ходу чемпионата тренера, потерпела восемь поражений кряду. В трех встречах из четырех недавних приморцы сгорели с разницей в 3 и более голов. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Александр Дарьин.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 2 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. В октябре в Омске победил «Авангард» 6:1, а 7-го ноября во Владивостоке «Адмирал» 2:1 ОТ.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 42 матча. В 21 игре победил «Авангард» в основное время, в 6 «Адмирал». В овертаймах победа чаще оказывалась за владивостокцами: 5 побед «Адмирала» и 4 у «Авангарда». В серии буллитов у «Авангарда» 4 победы, у «Адмирала» 2.

