прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 26 января. Начало встречи — в 16:30 (мск).

«Авангард»

Турнирное положение: После 47 матчей «Авангард» находится на 3-м месте Восточной конференции с 67 очками в активе. На 2 турнирных балла омичи отстают от 2-го «Ак Барса».

Последние матчи: Последние соревновательные дни «Авангард» провел за пределами родной арены. Так, гостевая серия омичей стартовала с победы над «Трактором» (5:2).

За разгромом челябинцев последовал яркий перфоманс на льду «Салавата Юлаева» (5:2). В более скромном ключе команда Ги Буше переиграла «Автомобилист» (2:1, от).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: «Авангард» в целом проводит ровный сезон в лидерском кругу конференции, чувствуя безопасность с точки зрения выпадения за топ-3.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В восьми предыдущих матчах команда Ги Буше одержала шесть побед, при этом в четырех недавних играх омичи, обладающие самой крепкой на Востоке защитой, не пропустили больше 2 голов.

«Адмирал»

Турнирное положение: С 34 очками после 47 матчей, «Адмирал» приткнулся к 11-й строке Востока, на 11 турнирных пунктов отставая от клубов верхней восьмерки.

Последние матчи: Накануне «Адмирал» завершил короткую домашнюю серию, которая началась с поражения от «Металлурга» Мг (4:8).

За яркой встречей с 12 голами последовали два матча против «Ак Барса». В обоих случаях команда Олега Браташа понесла потери (2:5, 1:4). На старте нового гостевого цикла приморцы уступили «Трактору» (1:3).

Не сыграют: Александр Дарьин.

Состояние команды: «Адмирал» вошел в широкий кризис, выбраться из которого в остатке сезона и каким-то чудом пролезть в зону плей-офф у него не получится.

Перед выездом в Омск команда, сменившая по ходу чемпионата тренера, потерпела восемь поражений кряду. В трех встречах из четырех недавних приморцы сгорели с разницей в 3 и более голов.

Статистика для ставок

«Авангард» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Авангард» победил в 4 личных встречах из 5 последних

В 4 личных встречах из 5 последних «Адмирал» не забивал больше 1 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.33, ничья — в 6.34, победа «Адмирала» — в 8.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.

Прогноз: В условиях кризиса, охватывающего качество игры и низкую глубину кадров, «Адмирал» утвердился в статусе безусловного андердога, у которого едва ли появятся предметные шансы на успех в стенах «Авангарда».

1.95 «Авангард» победит с форой -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Авангард — Адмирал принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Авангард» победит с форой -2.5 за 1.95.

Прогноз: Нацеленные на результативный хоккей омичи будут владеть инициативой и территорией, вместе с тем диктуя сопернику собственный темп. С хорошей формой атакующих исполнителей команда Ги Буше добьется тотального контроля.

2.03 «Авангард» забьет во всех периодах Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Авангард — Адмирал принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: «Авангард» забьет во всех периодах за 2.03.