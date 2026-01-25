Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3 ОТ).

Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«По самоотдаче у меня претензий к ребятам нет. Нам не хватает агрессии в последних матчах, а также везения. Ну и удаления ломали ритм.

Присутствовало давление от того, что мы еще не обыгрывали "Локомотив" в этом сезоне. Но не сказал бы, что это для нас неудобный соперник.

Игра Гутика? Он адаптируется. Хочется, чтобы он больше брал игру на себя, больше создавал моментов. Сейчас, как мне кажется, он больше играет в пас, но мы это исправим.

Последние переходы? У нас появились хорошие, качественные игроки для ротации, которые нам помогут», — передает слова Жамнова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 7-е место в таблице Запада с 56-ю очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Лады» 28-го января.