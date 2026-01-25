Канадский нападающий Райан Спунер стал игроком минского «Динамо», сообщает пресс‑служба КХЛ.

Райан Спунер globallookpress.com

Канадец начинал сезон в «Шанхайских Драконах», за который провел 31 матч и набрал 20 (5+15) очков. В декабре клуб расторг контракт с хоккеистом.

После расторжения контракта форвард уехал в чемпионат Швейцарии, где принял участие в 6 встречах за «Лозанну» и отметился одним ассистом.

Спунер уже выступал за минское «Динамо» с 2019 по 2021 год, а также в сезоне 2022/2023. Помимо этого, он играл за «Авангард» и «Автомобилист».