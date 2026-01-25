Канадский форвард «Коламбус Блю Джекетс»

Мэйсон Марчмент

Мэйсон Марчмент (по центру globallookpress.com

, забросивший три шайбы и отдавший одну результативную передачу в победном матче ссо счетом 8:5, был признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Вторую звезду получил американский вратарь «Баффало Сэйбрз» Алекс Лайон, который в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0) отразил все 25 бросков по своим воротам и оформил шат-аут. Третьей звездой дня стал американский голкипер «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси, который в игре с «Оттавой Сенаторз» (4:1) отразил 35 из 36 бросков.

Интересно, что в тройку лучших игроков дня не вошли защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар, забросивший три шайбы и отдавший три результативные передачи в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ), а также российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший четыре очка в этой же игре.