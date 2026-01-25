Словацкий защитник Михал Чайковский подписал контракт с «Трактором».  Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Михал Чайковский продолжит карьеру в «Тракторе»
Михал Чайковский продолжит карьеру в «Тракторе» globallookpress.com

Стало известно, что Чайковский подписал соглашение с «Трактором» до конца сезона 2025/2026.

В нынешнем сезоне игрок обороны выступал за «Амбри-Пиотту», где провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

В сезоне 2024/2025 Чайковский выступал за «Спартак», принял участие в 40 встречах и набрал 14 (2+12) очков при показателе полезности «+7».

Ранее «Спартак» обменял голкипера Дмитрия Николаева в «Трактор».