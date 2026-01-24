Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:2 Б).

Ярослав Люзенков — главный тренер «Сибири» t.me/hockeyclubsibir

«Хорошо, что отреагировали, забили ответные голы. В концовке терпели, в овертайме была обоюдоострая игра. В буллитах сказалось мастерство нашего нападающего.

Каково состояние Михаила Абрамова? Переживали за спину, но все более‑менее нормально — небольшой ушиб. Думаю, в следующем матче он будет играть.

Михаил Бердин отразил 39 бросков, не было ли сомнений ставить в ворота именно его? Планировали его на "Ак Барс", еще и Антон Красоткин получил микротравму. Лишний раз говорить с ним не было смысла, чтобы не накручивать перед матчем против бывшей команды. И партнеры ему помогли — заблокировали 30 бросков. Трудовая победа», — передает слова Люзенкова «Матч ТВ».

После этого матча «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока с 45-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Торпедо» 26-го января.