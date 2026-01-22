Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу своей команды над «Шанхайскими Драконами» (7:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Исаков globallookpress.com

«Почему соперники так много удалялись? Это больше следствие нашего движения, когда мы заставляли их фолить.

Что отличалось от прошлых двух более конкурентных матчей? Тогда все было неясно до последних секунд. Мы добавили в определенных аспектах игры с шайбой. Понравилась наша игра в неравных составах.

Хорошая реализация большинства — план или случайность? Это игра, сегодня она такой получилась.

Что говорили в раздевалке перед третьим периодом? Проговорили основные вещи. Понимали, что "Драконы" попытаются завладеть инициативой. Забили в начале третьего периода и сделали важный шаг к победе», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 62 очками занимает четвертое место в Западной конференции.