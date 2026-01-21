Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что Международный олимпийский комитет планирует полноценный допуск спортсменов и сборных России к летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Об этом глава ИИХФ сообщил изданию The Athletic.

Люк Тардиф globallookpress.com

Кроме того, Тардиф заявил, что первыми на международную арену среди хоккейных сборных могут быть возвращены юношеские национальные команды России и Беларуси.

Согласно прогнозу журналиста The Athletic возвращение команд U18 может состояться не ранее 2028 года, возвращение молодежных сборных — не ранее 2029 года, возвращение взрослых команд — не ранее весны 2029 года. Таким образом полноценное возвращение хоккейных сборных России может быть в 2030 году к зимним Олимпийским играм во Французских Альпах.

Как отмечается в статье, по-прежнему против возвращения сборной России Финляндия, Швеция, Чехия. Источник The Athletic заявил, что кроме европейских стран может быть против возвращения политическое руководство Канады.