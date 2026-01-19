Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Амура» (4:3).

Андрей Разин globallookpress.com

«Первый период был таким, что я даже слова не подберу. Играли хорошо, но без нужного настроя. Академично. И ребята подумали, что "Амур" сдастся. На второй период вышли просто неготовыми.

Надо отдать должное "Амуру" — хорошо играли, лезли на ворота. Второй период мы провалили. Но хорошо, что в третьем победили. Молодцы», — передает слова Разина «Матч ТВ».

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 76-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Сибири» 22-го января.