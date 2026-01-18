Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик продолжит карьеру в «Спартаке». Об этом сообщает журналист СЭ Михаил Зислис в своем телеграм-канале.
«По моей информации, в качестве компенсации клуб из Владивостока получит трёх игроков, одним из которых будет нападающий Егор Чезганов», — добавил Зислис.
В нынешнем сезоне Гутик провел за «Адмирал» 44 матча, забросил 12 шайб и сделал 16 голевых передач.
Ранее стало известно, что «Спартак» вернул нападающего Егора Чезганова из «Шанхайских Драконов», разорвав арендное соглашение.