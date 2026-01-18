Ранее стало известно , что «Спартак» вернул нападающего Егора Чезганова из «Шанхайских Драконов» , разорвав арендное соглашение.

Неделя КХЛ: «Трактор» — в топ-5 Востока, «Салават Юлаев» — седьмой, «Северсталь» — на 1-й строчке Запада

В нынешнем сезоне Гутик провел за «Адмирал» 44 матча, забросил 12 шайб и сделал 16 голевых передач.

«По моей информации, в качестве компенсации клуб из Владивостока получит трёх игроков, одним из которых будет нападающий Егор Чезганов», — добавил Зислис.

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик продолжит карьеру в «Спартаке» . Об этом сообщает журналист СЭ Михаил Зислис в своем телеграм-канале.

