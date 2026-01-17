Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от «Барыса» (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин globallookpress.com

«Не смогли мы взломать оборону соперника. Они организованно оборонялись, двигались хорошо. Позитив в том, что мы сражались до конца. Но нужно забивать больше, чтобы победить.

Так ли, что незасчитанная шайба Полтапова сильно повлияла на вашу команду? В каждой игре случаются ситуации, которые могут повлиять на исход матча. Сильные команды на это правильно реагируют, не делая на этом акцент. Наоборот, мы воспитываем парней так, что любая ситуация должна стать мотивацией», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА с 54 очками занимает шестое место в Западной конференции.