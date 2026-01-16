В пятницу, 16 января, питерский СКА примет «Сочи» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Перерыв. В обоюдоострой игре, удалось сочинцам вырваться в счёте вперед.

19' Добивание Биттена в упор, щитками отразил шайбу вратарь СКА Иванов.

18' Цепляются за шайбу игроки «Сочи» в зоне атаки, однако до угроз воротам СКА дело не доходит.

17' Бикмуллин ошибся в собственной зоне, нападающий СКА Поляков вырвался один на один с вратарем гостей, спас сочинцев Хомченко.

16' Не получился вход в зону атаки у СКА, пробросились хозяева.

15' Бросок от синей линии «Сочи» Савикова, играючи ловушкой поймал шайбу Хомченко.

15' Попытка на добивании сыграть Дишковского у ворот «Сочи», вратарь Хомченко распластавшись на льду выручил гостей.

14' Позиционная атака «Сочи», вынуждают обороняться хозяев гости.

13' Венгрыжановский пробовал с пятака у ворот СКА затолкать шайбу в ворота, но вратарь хозяев Иванов сумел справиться с угрозой.

13' Перевели сочинцы игру в зону СКА, отодвигая опасности от своих ворот.

12' Организованно обороняются хоккеисты «Сочи», не позволяя наносить броски по своим воротам игрокам СКА из выгодных позиций.

11' Встрепенулись игроки СКА после пропущенной шайбы и проводят атаку на ворота «Сочи».

10' Гооол! 0:1. Обокрал Ноэль Хёфенмайер нападающего СКА Локтионова и убежал на рандеву с вратарем Ивановым, которого со второй попытки пробил.

09' Позиционная атака СКА, тщательно хозяева готовят угрозу.

08' СКА захватил инициативу.

07' Рокко Гримальди бросал с центра зоны атаки СКА, сумел среагировать вратарь Хомченко.

06' В высоком темпе развивается игра.

05' Быстрая атака прошла у СКА, Никита Дишковский бросал с близкого расстояния по воротам «Сочи», выручил гостей вратарь Павел Хомченко.

05' С шайбой хоккеисты СКА, выдержав стартовый натиск гостей, питерцы приступили к атакующим действиям.

04' СКА играет в полном составе.

04' Боден бросал с близкого расстояния по воротам СКА, спас хозяев вратарь Сергей Иванов.

03' Получается у СКА вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

02' Удаление у СКА, на 2 минуты за подножку удален Егор Савиков.

02' Активное начало от хоккеистов «Сочи», вынуждены хозяева защищаться.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Сочи».

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, вмещающем 12 500 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Наумов Денис и Шувалов Вячеслав.

Стартовые составы команд

Стартовый состав СКА В контакте ХК СКА

СКА: Иванов, Плешков; Педан, Сапего, Филлипс, Зайцев, Менелл, Савиков, Галенюк; Бландизи, Плотников, Локтионов, Гримальди, Поляков, Воробьев, Дишковский, Хайруллин, Недопёкин, Лайпсик, Голдобин, Зыков.

Стартовый состав «Сочи» В контакте ХК «Сочи»

«Сочи»: Хомченко, Щетилин; Сапожников, Волков, Хёфенмайер, Ли, Мачулин, Сушко, Николаев; Венгрыжановский, Уткин, Бикмуллин, Дедунов, Кагарлицкий, Попов, Биттен, Аврамов, Боден, Эллис, Поляков, Башкиров, Хафизов.

СКА

В 43 матчах СКА заработал 53 очка и закрепился на 7-й строчке Западной конференции, на 1 турнирный пункт отставая от 6-го ЦСКА. Дважды за предыдущие пять дней СКА встретился с «Ладой». В обоих случаях петербуржцы с трудом добились победного результата (5:4, от, 4:3, бул.). Между событийными играми против тольяттинцев команда Игоря Ларионова крупно уступила «Металлургу» (1:5), а накануне в рамках условного выезда разгромила «Шанхайских Драконов» (5:2).

Армейцы с Невы сравнительно твердо закрепились в зоне плей-офф, поэтому в ближайшие игровые недели команда сосредоточится на улучшении тактического положения. В пяти последних матчах подопечные Игоря Ларионова установили четыре победы, тогда как в четырех встречах из предыдущих семи петербуржцы забивали не менее 4 голов. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Тревор Мёрфи.

«Сочи»

«Сочи» расположен на 10-й позиции Западной конференции с 32 очками после 42 матчей. От зоны плей-офф команда отстает на внушительные 19 баллов. В ходе новогодней серии «Сочи» дважды встретился с «Динамо» Москва. В первом матче южане добились победы (2:0), во втором — вчистую проиграли (0:3). Следующий матч в «Большом» обернулся провалом ввиду разгромного поражения от «Лады» (1:4). Тем временем на территории «Металлурга» Мг команда Дмитрия Михайлова допустила ужасающий провал (0:9).

В турнирном ключе «Сочи» проводит очередной безликий сезон, ни на что не претендуя по его итогам. Тем не менее фрагментарно команда регулярно выдает содержательные матчи. Неделями ранее коллектив Дмитрия Михайлова оформил три победы кряду, тогда как в трех последних играх остался без набранных очков, забил 1 гол в сумме и пропустил 16 шайб. Не помогут команде в отчетной встрече Матчей Гуськов и Даниил Сероух.

Личные встречи

В нынешнем сезоне КХЛ соперники успели провести 3 матча. После 2 побед СКА в сентябре (2:4) и октябре (8:1), 28 декабря в Сочи победили хозяева со счётом 8:4.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 33 матча. В 24 играх победил СКА в основное время, в 6 «Сочи». В овертаймах победа чаще оказывалась за питерцами: 2 победы СКА и 1 у «Сочи». В серии буллитов матчи пока ни разу не заканчивались.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25