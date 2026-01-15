прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Сочи». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 16 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

СКА

Турнирное положение: В 43 матчах СКА заработал 53 очка и закрепился на 7-й строчке Западной конференции, на 1 турнирный пункт отставая от 6-го ЦСКА.

Последние матчи: Дважды за предыдущие пять дней СКА встретился с «Ладой». В обоих случаях петербуржцы с трудом добились победного результата (5:4, от, 4:3, бул.).

Между событийными играми против тольяттинцев команда Игоря Ларионова крупно уступила «Металлургу» (1:5), а накануне в рамках условного выезда разгромила «Шанхайских Драконов» (5:2).

Не сыграют: Тревор Мерфи.

Состояние команды: Армейцы с Невы сравнительно твердо закрепились в зоне плей-офф, поэтому в ближайшие игровые недели команда сосредоточится на улучшении тактического положения.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В пяти последних матчах подопечные Игоря Ларионова установили четыре победы, тогда как в четырех встречах из предыдущих семи петербуржцы забивали не менее 4 голов.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» расположен на 10-й позиции Западной конференции с 32 очками после 42 матчей. От зоны плей-офф команда отстает на внушительные 19 баллов.

Последние матчи: В ходе новогодней серии «Сочи» дважды встретился с «Динамо» Москва. В первом матче южане добились победы (2:0), во втором — вчистую проиграли (0:3).

Следующий матч в «Большом» обернулся провалом ввиду разгромного поражения от «Лады» (1:4). Тем временем на территории «Металлурга» Мг команда Дмитрия Михайлова допустила ужасающий провал (0:9).

Не сыграют: Матчей Гуськов, Даниил Сероух.

Состояние команды: В турнирном ключе «Сочи» проводит очередной безликий сезон, ни на что не претендуя по его итогам. Тем не менее фрагментарно команда регулярно выдает содержательные матчи.

Неделями ранее коллектив Дмитрия Михайлова оформил три победы кряду, тогда как в трех последних играх остался без набранных очков, забил 1 гол в сумме и пропустил 16 шайб.

Статистика для ставок

СКА победил в 4 личных встречах из 5 последних

СКА забивал 4 и более голов в 3 личных встречах кряду

В 5 личных встречах из 7 последних команды забивали больше 6.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.38, ничья — в 6.13, победа «Сочи» — в 6.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: Петербуржцам по-прежнему не хватает устойчивости на дистанции, но в матчах против андердогов СКА, как правило, цепляется за результат. На фоне недавних 4:8 в «Большом» команда Игоря Ларионова постарается взять уверенный реванш на своей территории.

2.25 СКА победит + ТМ 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч СКА — Сочи позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: СКА победит + ТМ 6.5 за 2.25.

Прогноз: Чтобы избежать проблем, подобных тем, с которыми пришлось столкнуться в предыдущей личной встрече, армейцам важно забрать инициативу с первых минут и сосредоточиться на дальнейшем ее укреплении и удержании.

1.80 СКА победит в 1-м периоде Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч СКА — Сочи принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: СКА победит в 1-м периоде за 1.80.