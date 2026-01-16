Российский голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин вернулся к тренировкам после травмы, о чем сообщил журналист Винс Меркольяно через социальные сети.

Игорь Шестеркин globallookpress.com

30-летний вратарь получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 6 января между «Рейнджерс» и «Ютой» (2:3 ОТ). В начале игры Шестеркин столкнулся с форвардом «Маммот» Йоном Петеркой и был вынужден покинуть лед, не опираясь на левую ногу.

В сезоне 2025/26 Шестеркин провел 34 матча за «Рейнджерс», в которых одержал 17 побед. Его статистика включает средний коэффициент надежности 2,45 и процент отраженных бросков 91,3.