Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче против «Северстали» (4:6).

Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Результативный первый период.  Проиграли второй, хотя хотели перевернуть ход матча.  Пропустили контратаку, довольно‑таки рано поменяли вратаря.  Но так и не нашли ключи к воротам соперника.

Пропустили много на выезде.  Проблема обороны есть, хотя забить четыре гола на выезде — это хорошо.

Обращал внимание на наложение смен.  И что не надо удаляться.  Нам забивали в большинстве, хотя и мы это делали.  Не получилось вытащить этот матч.

Сегодня Череповец очень здорово, нагло и агрессивно играл в атаке.  Они были более духовитыми, чем мы», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

