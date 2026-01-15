Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче против «Северстали» (4:6).

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Результативный первый период. Проиграли второй, хотя хотели перевернуть ход матча. Пропустили контратаку, довольно‑таки рано поменяли вратаря. Но так и не нашли ключи к воротам соперника.

Пропустили много на выезде. Проблема обороны есть, хотя забить четыре гола на выезде — это хорошо.

Обращал внимание на наложение смен. И что не надо удаляться. Нам забивали в большинстве, хотя и мы это делали. Не получилось вытащить этот матч.

Сегодня Череповец очень здорово, нагло и агрессивно играл в атаке. Они были более духовитыми, чем мы», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая одно очко «Краснодару».