Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков globallookpress.com

«Наша команда здорово провела первый период, создали массу голевых моментов. Жалко, что не использовали, и матч пошел по другому сценарию. Взамен пропустили очень легкие голы. Эмоции поугасли, и силешек в конце не хватило. А так ребята играли по заданию, здорово. Так получилось, что они забили, а мы — нет. Психологически немного просели, когда не использовали массу моментов. Мы ничего не давали "Автомобилисту" сделать, но не забили. Забрось мы шайбу даже в начале второго периода, все пошло бы по‑другому», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» с 48 очками занимает шестое место в Восточной конференции.