Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков
Евгений Корешков globallookpress.com

«Наша команда здорово провела первый период, создали массу голевых моментов.  Жалко, что не использовали, и матч пошел по другому сценарию.  Взамен пропустили очень легкие голы.  Эмоции поугасли, и силешек в конце не хватило.  А так ребята играли по заданию, здорово.  Так получилось, что они забили, а мы — нет.  Психологически немного просели, когда не использовали массу моментов.  Мы ничего не давали "Автомобилисту" сделать, но не забили.  Забрось мы шайбу даже в начале второго периода, все пошло бы по‑другому», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» с 48 очками занимает шестое место в Восточной конференции.