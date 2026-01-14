Петербургский клуб СКА объявил о расторжении контракта с нападающим Пьерриком Дюбе.

Пьеррик Дюбе globallookpress.com

По информации пресс-службы команды, решение о прекращении сотрудничества было принято по инициативе самого игрока, который планирует продолжить карьеру в другом чемпионате.

Дюбе присоединился к СКА в ноябре 2025 года и провел за команду семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Ранее после поражения от «Металлурга» со счетом 1:5 главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что Пьеррик Дюбе больше не будет играть за клуб. Тренер объяснил это решение тем, что форвард не смог выдержать конкуренцию в команде.