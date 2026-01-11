Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал состояние травмированных нападающих Виталия Абрамова и Дмитрия Бучельникова.

Игорь Никитин
Игорь Никитин globallookpress.com

«Абрамов сегодня уже тренировался в полную.  Бучельников тоже уже как три дня вышел на лёд, уже работает с шайбой.  Но есть стандартные сроки восстановления после этой травмы.  Поэтому он тренируется, но всё равно раньше времени в матчах не сыграет», — цитирует Никитина клубная пресс-служба.

ЦСКА располагается на 4-й позиции в таблице Запада с 54 очками в активе.  В следующем матче армейцы сыграют против «Авангарда» 15-го января.