Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал состояние травмированных нападающих Виталия Абрамова и Дмитрия Бучельникова.

Игорь Никитин globallookpress.com

«Абрамов сегодня уже тренировался в полную. Бучельников тоже уже как три дня вышел на лёд, уже работает с шайбой. Но есть стандартные сроки восстановления после этой травмы. Поэтому он тренируется, но всё равно раньше времени в матчах не сыграет», — цитирует Никитина клубная пресс-служба.

ЦСКА располагается на 4-й позиции в таблице Запада с 54 очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют против «Авангарда» 15-го января.