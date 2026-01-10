«Салават Юлаев» на своем льду переиграл «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

Егор Сучков globallookpress.com

Двумя очками у победителей отметился новичок команды Евгений Кузнецов. Сначала форвард отдал результативную передачу на Егора Сучкова на 2-й минуте встречи, а затем на 46-й минуте уже сам центрфорвард забросил свою первую шайбу за уфимцев. Также за победителей отметился Максим Кузнецов на 54-й минуте.

Гол престижа у гостей на счету Динмухамеда Кайыржана на 27-й минуте игры.

«Салават Юлаев» набрал 44 очка и закрепился на 7-м месте в Восточной конференции, «Барыс» с 36 баллами остался на 10-й строчке в турнирной таблице.