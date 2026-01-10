Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру нападающего команды Евгения Кузнецова.

Евгений Кузнецов t.me/hcsu61

Напомним, что 10-го января «Салават Юлаев» обыграл «Барыс» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Что изменило появление Евгения Кузнецова в команде? Появился мастер с большой буквы, он делает своих партнёров лучше, придаёт уверенности другим ребятам.

Первая спецбригада получает достаточно времени, даже иногда переигрывают. Есть немножечко грешок у них, но это желание забить», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Кузнецов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче против «Барыса».